Путин назвал 2020 год тяжелым

«Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так», — сказал Путин.