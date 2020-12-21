Путин назвал 2020 год тяжелым
Уходящий 2020 г. для всех выдался тяжелым и сложным, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так», — сказал Путин.
Он отметил, что в мире «вспыхивали» новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности. Президент подчеркнул, что Минобороны, части и подразделения армии и флота в этой «сложной, во многом беспрецедентной» обстановке профессионально и эффективно выполнило все поставленные задачи.
Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал об итогах года для России, а также оценил последствия от пандемии коронавируса. По словам президента, при всем огромном количестве проблем, с которыми столкнулась страна в уходящем году, Россия встретила их достойно.