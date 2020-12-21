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Путин назвал 2020 год тяжелым

Ведомости

Уходящий 2020 г. для всех выдался тяжелым и сложным, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так», — сказал Путин.

Он отметил, что в мире «вспыхивали» новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности. Президент подчеркнул, что Минобороны, части и подразделения армии и флота в этой «сложной, во многом беспрецедентной» обстановке профессионально и эффективно выполнило все поставленные задачи.

Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал об итогах года для России, а также оценил последствия от пандемии коронавируса. По словам президента, при всем огромном количестве проблем, с которыми столкнулась страна в уходящем году, Россия встретила их достойно.

Ранее по теме: Владимир Путин увидел следы западных спецслужб почти повсюду

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных