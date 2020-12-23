Прокуратура выявила нарушения по выплатам медикам на 2 млрд рублей
Органы прокуратуры выявили около 70 тыс. нарушений в сфере дополнительных выплат медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, на общую сумму 2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
«У меня на руках интересная статистика из Генеральной прокуратуры. В ней говорится, что с мая, когда было принято решение о таких выплатах, уже 70 тыс. нарушений выявила прокуратура на сумму 2 млрд рублей», — цитирует агентство Миронова.
17 декабря Роструд начал проверку медучреждений в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях после жалобы медиков из этих регионов президенту России Владимиру Путину на оплату труда за работу с пациентами с коронавирусом.
Региональные следственные управления Следственного комитета также инициировали проверку этой жалобы. В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили допвыплаты за работу с коронавирусными пациентами.
23 декабря Путин поручил правительству на время новогодних праздников увеличить вдвое размер социальных выплат, которые полагаются врачам, лечащих пациентов с коронавирусом.
Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.
Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило на соцвыплаты медикам дополнительные 52 млрд руб. Эти средства рассчитаны на декабрь, январь и февраль.