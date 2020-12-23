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Прокуратура выявила нарушения по выплатам медикам на 2 млрд рублей

Ведомости

Органы прокуратуры выявили около 70 тыс. нарушений в сфере дополнительных выплат медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, на общую сумму 2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

«У меня на руках интересная статистика из Генеральной прокуратуры. В ней говорится, что с мая, когда было принято решение о таких выплатах, уже 70 тыс. нарушений выявила прокуратура на сумму 2 млрд рублей», — цитирует агентство Миронова. 

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17 декабря Роструд начал проверку медучреждений в Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях после жалобы медиков из этих регионов президенту России Владимиру Путину на оплату труда за работу с пациентами с коронавирусом. 

Региональные следственные управления Следственного комитета также инициировали проверку этой жалобы. В ходе пресс-конференции с главой государства волонтер зачитала обращение медиков из Колы Мурманской области, Твери и Нижнего Новгорода. Медики пожаловались на то, что ни разу с начала пандемии не получили допвыплаты за работу с коронавирусными пациентами.  

23 декабря Путин поручил правительству на время новогодних праздников увеличить вдвое размер социальных выплат, которые полагаются врачам, лечащих пациентов с коронавирусом. 

Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило на соцвыплаты медикам дополнительные 52 млрд руб. Эти средства рассчитаны на декабрь, январь и февраль.

Ранее по теме: Путин поручил удвоить соцвыплаты работающим в новогодние праздники медикам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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