В Центре им. Гамалеи назвали отличие нового штамма коронавируса
Единственное отличие штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, состоит в том, что он более заразен, рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии РЕН ТВ.
«Он стал более заразным – вот и все, он более распространен», — заявил он.
Эксперт также обратил внимание на то, что болезнетворность и антигенные свойства нового штамма такие же, поэтому и вакцина будет эффективна против него в той же мере.
Зуев также назвал правильным решение оперштаба о временной приостановке авиасообщения с Великобританией и призвал россиян соблюдать все необходимые меры профилактики.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что большая заразность британского штамма коронавируса пока не подтверждена.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. Более того, 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.