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В Центре им. Гамалеи назвали отличие нового штамма коронавируса

Ведомости

Единственное отличие штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, состоит в том, что он более заразен, рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии РЕН ТВ.

«Он стал более заразным – вот и все, он более распространен», — заявил он.

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Эксперт также обратил внимание на то, что болезнетворность и антигенные свойства нового штамма такие же, поэтому и вакцина будет эффективна против него в той же мере.

Зуев также назвал правильным решение оперштаба о временной приостановке авиасообщения с Великобританией и призвал россиян соблюдать все необходимые меры профилактики.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что большая заразность британского штамма коронавируса пока не подтверждена.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. Более того, 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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