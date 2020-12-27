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Москвичи старше 60 лет смогут записаться на прививку от коронавируса с 28 декабря

Ведомости

Жители Москвы старше 60 лет смогут записаться на прививку от коронавируса с понедельника, 28 декабря, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин напомнил, что накануне Минздрав России одобрил вакцинацию для граждан старше 60 лет, отметив, что пожилые граждане составляют наибольшую группу риска.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — рассказал он.

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Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудников социальных служб. Для прививок используется вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%.

С 28 декабря записаться на прививку смогут: сотрудники правоохранительных органов (включая полицию, прокуратуру, суды и др.), занятые в сфере ЖКХ, сотрудники общепита, работники сферы спорта, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

Накануне Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет. Эффективность препарата для пациентов этой возрастной группы составляет более 90%, заявил производитель вакцины.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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