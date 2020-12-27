В российских школах появится новая должность с доплатой в 15 000 рублей

1 сентября 2020 г. в России вступил в силу президентский закон о воспитательной составляющей в школьном образовании. Воспитание должно стать частью образовательной программы в российских школах. Закон был внесен на рассмотрение в Госдуму президентом России Владимиром Путиным после принятия поправок в Конституцию.