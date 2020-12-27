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В российских школах появится новая должность с доплатой в 15 000 рублей

Ведомости

В школах десяти пилотных регионов России весной будет введена должность советника директора по воспитательной работе с ежемесячной доплатой в размере 15 000 руб., рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с «Российской газетой».

«В десяти пилотных регионах с 1 марта 2021 г. будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей», — рассказал он.

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Кравцов отметил, что новая должность должна оказать поддержку учителям и тем, кто занимается воспитанием школьников. Министр также напомнил, что в соответствии с поручением президента все классные руководители получают доплату 5000 руб.

1 сентября 2020 г. в России вступил в силу президентский закон о воспитательной составляющей в школьном образовании. Воспитание должно стать частью образовательной программы в российских школах. Закон был внесен на рассмотрение в Госдуму президентом России Владимиром Путиным после принятия поправок в Конституцию.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития воспитания до 2025 г. Согласно плану, в России с 2021 г. должна быть разработана и внедрена система мотивации обучающихся образовательных организаций.

Также, согласно плану, нужно усовершенствовать работу школьных психологов, проводить консультации с родителями учеников, исследовать влияние информационной среды на формирование взглядов детей, проводить интеллектуальные и творческие форумы для детей и молодежи. Планируется создать федеральный центр для экспертизы информационной продукции и литературы для детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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