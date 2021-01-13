Армения открыла сухопутные границы для иностранцев
Правительство Армении решило открыть сухопутные границы для иностранных граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
Армению теперь смогут посетить все граждане зарубежных государств с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который был проведен в последние 72 часа перед посещением страны.
«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа», — сообщает внешнеполитическое ведомство республики.
Въезд иностранцев авиатранспортом был разрешен в Армении в августе прошлого года. Режим карантина на всей территории страны действовал с 11 сентября 2020 г.
На данный момент количество случаев заболевания коронавирусом в стране составляет свыше 163 тыс. человек, что является двадцатой частью населения Армении. За последние сутки выявили 485 человек с инфекцией.