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Армения открыла сухопутные границы для иностранцев

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Правительство Армении решило открыть сухопутные границы для иностранных граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Армению теперь смогут посетить все граждане зарубежных государств с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который был проведен в последние 72 часа перед посещением страны.

«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше. Все иностранцы теперь могут посетить Армению, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в последние 72 часа», — сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

Въезд иностранцев авиатранспортом был разрешен в Армении в августе прошлого года. Режим карантина на всей территории страны действовал с 11 сентября 2020 г. 

На данный момент количество случаев заболевания коронавирусом в стране составляет свыше 163 тыс. человек, что является двадцатой частью населения Армении. За последние сутки выявили 485 человек с инфекцией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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