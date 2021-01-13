Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили на свободу

Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. Помимо этого, Варламов в своем блоге рассказал о задержании его жены Любови и еще двух спутников.