Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили на свободу
Задержанные в Южном Судане граждане РФ, среди которых блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, отпущены на свободу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», – сказала Захарова журналистам.
Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. Помимо этого, Варламов в своем блоге рассказал о задержании его жены Любови и еще двух спутников.
После этого Захарова сообщила, что российское посольство предпринимает усилия по освобождению задержанных россиян.