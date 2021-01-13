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Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили на свободу

Ведомости

Задержанные в Южном Судане граждане РФ, среди которых блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, отпущены на свободу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», – сказала Захарова журналистам.

Варламова и Верзилова задержали в аэропорту Капуэта после того, как силовики неназванной принадлежности нашли в багаже блогера пульт от дрона. Сам дрон у Варламова, по его словам, ранее конфисковали военные в аэропорту Энтеббе в Уганде. Помимо этого, Варламов в своем блоге рассказал о задержании его жены Любови и еще двух спутников.

После этого Захарова сообщила, что российское посольство предпринимает усилия по освобождению задержанных россиян.

Ранее по теме: Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных