СМИ сообщили об эвакуации больницы в Омске

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что дым охватил один из корпусов, где расположена «красная зона». Пациентов и персонал эвакуируют в соседний корпус. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона сообщили, что задымление произошло в терапевтическом отделении медсанчасти №9 на улице Пятая Кордная. «Это не ковидный стационар», – подчеркнули в министерстве.