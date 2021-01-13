СМИ сообщили об эвакуации больницы в Омске
Эвакуация больницы проводится в Омске из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В 18:01 мск произошло задымление больницы № 9 в Омске, проводится эвакуация. Больница перепрофилирована для больных коронавирусом», – говорится в сообщении.
Источник агентства уточнил, что задымление возникло из-за короткого замыкания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Открытое горение ликвидировано.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что дым охватил один из корпусов, где расположена «красная зона». Пациентов и персонал эвакуируют в соседний корпус. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона сообщили, что задымление произошло в терапевтическом отделении медсанчасти №9 на улице Пятая Кордная. «Это не ковидный стационар», – подчеркнули в министерстве.