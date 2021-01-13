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СМИ сообщили об эвакуации больницы в Омске

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Эвакуация больницы проводится в Омске из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В 18:01 мск произошло задымление больницы № 9 в Омске, проводится эвакуация. Больница перепрофилирована для больных коронавирусом», – говорится в сообщении.

Источник агентства уточнил, что задымление возникло из-за короткого замыкания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Открытое горение ликвидировано.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что дым охватил один из корпусов, где расположена «красная зона». Пациентов и персонал эвакуируют в соседний корпус. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона сообщили, что задымление произошло в терапевтическом отделении медсанчасти №9 на улице Пятая Кордная. «Это не ковидный стационар», – подчеркнули в министерстве.

Ранее по теме: В одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел взрыв

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных