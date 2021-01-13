В Великобритании зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За сутки в Великобритании от коронавируса умерли 1564 человека, сообщает Минздрав страны. Это рекордный прирост смертей с начала пандемии.
Число заболевших выросло на 47 525, из них госпитализировано более 4 000, свидетельствуют данные ведомства. Днем ранее скончались 1243 человека. Общее число жертв эпидемии в Великобритании достигло 84 767. Отмечается, что за последнюю неделю прирост летальных случаев вырос более чем на 54%, а число принятых в стационары пациентов — на 34,8%.
В то же время в Минздраве Великобритании подчеркнули, что за неделю более чем на 7% уменьшился прирост новых случаев болезни.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Великобритания находится на пятом месте по распространению инфекции (более 3,2 млн случаев) после США (22,8 млн), Индии (10,4 млн), Бразилии (8,1 млн) и России (3,4 млн). В связи с распространением коронавируса, в том числе его нового, более заразного штамма в декабре 2020 г., с 4 января в Великобритании введен уже третий по счету общенациональный локдаун. В свою очередь, несколько десятков стран приостановили авиасообщение с этой страной, включая Россию.
В то же время в Великобритании первой на Западе началась массовая вакцинация населения от коронавиурса. Для прививок применяют препараты от компаний BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca.