В Великобритании зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Великобритания находится на пятом месте по распространению инфекции (более 3,2 млн случаев) после США (22,8 млн), Индии (10,4 млн), Бразилии (8,1 млн) и России (3,4 млн). В связи с распространением коронавируса, в том числе его нового, более заразного штамма в декабре 2020 г., с 4 января в Великобритании введен уже третий по счету общенациональный локдаун. В свою очередь, несколько десятков стран приостановили авиасообщение с этой страной, включая Россию.