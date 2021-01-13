В США обнаружили два новых штамма коронавируса

«Этот новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы изучали, но эти три мутации представляют собой значительную эволюцию», — рассказал один из исследователей и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер. Он отметил, что на основе новых данных ученые предполагают, что одна и та же мутация может независимо происходить во многих частях мира.