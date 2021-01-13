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В США обнаружили два новых штамма коронавируса

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В США нашли два новых штамма коронавируса, один из которых несет в себе мутацию, схожую с той, что содержится в «британском штамме», а другой имеет три новых генных мутации, говорится в заявлении ученых из медицинского центра Университета штата Огайо.

Первый из вариантов был обнаружен у жителя штата Огайо. Исследователи отметили, что пока не знают, насколько этот штамм распространен в стране. Второй штамм превалирует в городе Колумбус того же штата. Этот вариант стал самым выявляемым там за три недели.

«Этот новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы изучали, но эти три мутации представляют собой значительную эволюцию», — рассказал один из исследователей и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер. Он отметил, что на основе новых данных ученые предполагают, что одна и та же мутация может независимо происходить во многих частях мира.

Молер добавил, что теперь ученым предстоит определить влияние мутаций на скорость передачи вируса, оценить распространенность нового штамма среди населения и то, насколько он сказывается на здоровье людей. Кроме того, нужно понять, будут ли эффективны разработанные вакцины против этих мутаций.

«Сейчас у нас нет данных, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — подчеркнул ученый.

Ранее новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что, чем больше распространяется SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться, и стоит ожидать появления новых разновидностей вируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди всех стран мира по числу граждан с выявленным коронавирусом: таковых там более 22,8 млн при том, что всего инфекция обнаружена у 91,8 млн жителей планеты. Умерли в результате COVID-19 почти 381,8 тыс. американцев.

Ранее по теме: ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных