В США обнаружили два новых штамма коронавируса
В США нашли два новых штамма коронавируса, один из которых несет в себе мутацию, схожую с той, что содержится в «британском штамме», а другой имеет три новых генных мутации, говорится в заявлении ученых из медицинского центра Университета штата Огайо.
Первый из вариантов был обнаружен у жителя штата Огайо. Исследователи отметили, что пока не знают, насколько этот штамм распространен в стране. Второй штамм превалирует в городе Колумбус того же штата. Этот вариант стал самым выявляемым там за три недели.
«Этот новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы изучали, но эти три мутации представляют собой значительную эволюцию», — рассказал один из исследователей и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер. Он отметил, что на основе новых данных ученые предполагают, что одна и та же мутация может независимо происходить во многих частях мира.
Молер добавил, что теперь ученым предстоит определить влияние мутаций на скорость передачи вируса, оценить распространенность нового штамма среди населения и то, насколько он сказывается на здоровье людей. Кроме того, нужно понять, будут ли эффективны разработанные вакцины против этих мутаций.
«Сейчас у нас нет данных, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — подчеркнул ученый.
Ранее новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что, чем больше распространяется SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться, и стоит ожидать появления новых разновидностей вируса.
По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди всех стран мира по числу граждан с выявленным коронавирусом: таковых там более 22,8 млн при том, что всего инфекция обнаружена у 91,8 млн жителей планеты. Умерли в результате COVID-19 почти 381,8 тыс. американцев.