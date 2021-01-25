Участник шоу Stand Up Александр Шаляпин найден мертвым в Москве
Стендап-комик и актер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на директора артиста Марию Малякину. Ему был 41 год.
«Он находился в депрессии. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль», — сказала собеседница агентства. Малякина уточнила, что новость о смерти комика подтвердила его жена. Она же, по словам источника ТАСС в правоохранительных органах, обнаружила тело супруга и вызвала скорую помощь. По сообщению Telegram-канала Mash, Шаляпина обнаружили в 4 часа утра в квартире на Хорошевском шоссе.
Александр Шаляпин окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств. Наибольшую популярность получил благодаря шоу Stand Up на телеканале ТНТ. За свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, наиболее известные из которых — «Универ. Новая общага», «Мужские каникулы», «Женщины против мужчин» и «Бумер: фильм второй».