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Участник шоу Stand Up Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

Ведомости

Стендап-комик и актер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на директора артиста Марию Малякину. Ему был 41 год.

«Он находился в депрессии. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль», — сказала собеседница агентства. Малякина уточнила, что новость о смерти комика подтвердила его жена. Она же, по словам источника ТАСС в правоохранительных органах, обнаружила тело супруга и вызвала скорую помощь. По сообщению Telegram-канала Mash, Шаляпина обнаружили в 4 часа утра в квартире на Хорошевском шоссе.

Александр Шаляпин окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств. Наибольшую популярность получил благодаря шоу Stand Up на телеканале ТНТ. За свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, наиболее известные из которых — «Универ. Новая общага», «Мужские каникулы», «Женщины против мужчин» и «Бумер: фильм второй».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных