Участник шоу Stand Up Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

«Он находился в депрессии. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль», — сказала собеседница агентства. Малякина уточнила, что новость о смерти комика подтвердила его жена. Она же, по словам источника ТАСС в правоохранительных органах, обнаружила тело супруга и вызвала скорую помощь. По сообщению Telegram-канала Mash, Шаляпина обнаружили в 4 часа утра в квартире на Хорошевском шоссе.