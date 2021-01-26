Гражданин Франции попытался вывезти в США военные радиостанции из России

По данным газеты, в 2017 г. Олвен попросил у обвиняемого продать ему пять радиостанций Р-187 П-1, которые якобы нужны ему для обеспечения связи во время охоты в саванне. Стефановски обратился к отставному российскому спецназовцу, который в 2018 г. пообещал достать ему два комплекта радиостанций за $30 тыс. Сам отставной военнослужащий обратился в ФСБ, продолжив общение со Стефановски. Тот так и не успел организовать вывоз оборудования: в декабре 2019 г. Стефановски был арестован по обвинению в контрабанде военного оборудования. Сейчас рассмотрением дела занялся Пресненский суд.