Гражданин Франции попытался вывезти в США военные радиостанции из России
Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о подготовке контрабанды российских военных радиостанций в США гражданином Франции и Северной Македонии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Начато рассмотрение дела в отношении гражданина Франции и Северной Македонии Тони Стефановски по ч.1 ст.30 ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда оружия, боеприпасов и военного оборудования. — прим. ред.)», — сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. Она пояснила, что дело касается подготовки незаконной попытки вывоза в США российских военных радиостанций Р-187 П-1.
Р-187 П-1 «Азарт» — российская цифровая радиостанция 6-го поколения. Она предназначена для обеспечения помехо- и разведзащищённой засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления. Дальность связи радиостанции — не менее 4 км.
Как уточняет газета «Коммерсантъ», первой обратившая внимание на дело, Стефановски получил заказ на приобретение радиостанций и намеревался переправить их американскому заказчику — президенту частной охранной фирмы AG Global Inc. Джорджу Энтони Олвену.
По данным газеты, в 2017 г. Олвен попросил у обвиняемого продать ему пять радиостанций Р-187 П-1, которые якобы нужны ему для обеспечения связи во время охоты в саванне. Стефановски обратился к отставному российскому спецназовцу, который в 2018 г. пообещал достать ему два комплекта радиостанций за $30 тыс. Сам отставной военнослужащий обратился в ФСБ, продолжив общение со Стефановски. Тот так и не успел организовать вывоз оборудования: в декабре 2019 г. Стефановски был арестован по обвинению в контрабанде военного оборудования. Сейчас рассмотрением дела занялся Пресненский суд.