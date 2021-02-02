Путин поддержал идею объявить 2023 годом математики
Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» пообещал поддержать идею о проведении года математики в 2023 г., следует из стенограммы на сайте Кремля.
«2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить годом математики. Безусловно, если вы еще как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите об этом вопрос, мы это поддержим. И считаю чрезвычайно важным дальнейшее развитие по этому направлению», — сказал Путин в ответ на просьбу победителя конкурса Михаила Гурова, который преподает этот предмет.
Ранее 2021 г. был объявлен в России годом науки и технологий. 2020 г. — годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.