Путин поддержал идею объявить 2023 годом математики

«2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить годом математики. Безусловно, если вы еще как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите об этом вопрос, мы это поддержим. И считаю чрезвычайно важным дальнейшее развитие по этому направлению», — сказал Путин в ответ на просьбу победителя конкурса Михаила Гурова, который преподает этот предмет.