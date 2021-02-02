Мексика подписала контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»
Мексика подписала контракт на поставку в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной научным центром им. Гамалеи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера.
«Вчера министр здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт (на поставку — ред.) вакцины "Спутник V"» — сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции в национальном дворце.
Вчера президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором поставки в страну российской вакцины «Спутник V», сообщала пресс-служба Кремля.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился об отправке в Мексику 32 млн доз вакцины «Спутник V». Также страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса центра «Вектор».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.