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Мексика подписала контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»

Ведомости

Мексика подписала контракт на поставку в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной научным центром им. Гамалеи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера.

«Вчера министр здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт (на поставку — ред.) вакцины "Спутник V"» — сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции в национальном дворце.

Вчера президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором поставки в страну российской вакцины «Спутник V», сообщала пресс-служба Кремля.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился об отправке в Мексику 32 млн доз вакцины «Спутник V». Также страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса центра «Вектор».

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Ранее по теме: Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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