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Все матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в Латвии

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Латвия примет все матчи Чемпионата мира по хоккею в 2021 г., сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе», — говорится в сообщении федерации по итогам заседания совета IIHF.

Организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, подчеркнули в пресс-службе.

18 января IIHF лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности, в частности, в связи с политическим кризисом в Белоруссии. Он начался после проведения выборов президента страны в августе 2020 г. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%.

Ранее по теме: Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права провести ЧМ по хоккею

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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