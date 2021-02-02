Все матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в Латвии
Латвия примет все матчи Чемпионата мира по хоккею в 2021 г., сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
«Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе», — говорится в сообщении федерации по итогам заседания совета IIHF.
Организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, подчеркнули в пресс-службе.
18 января IIHF лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности, в частности, в связи с политическим кризисом в Белоруссии. Он начался после проведения выборов президента страны в августе 2020 г. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%.