Глава МИД Швеции оценила переговоры с Лавровым
Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде назвала конструктивными переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Сегодня состоялись конструктивные и откровенные переговоры с моим российским коллегой министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Сосредоточились на наших общих проблемах как членов организации», — написала Линде в Twitter.
ОБСЕ насчитывает 57 государств-участников по всему миру. Россия наряду с ОБСЕ участвует в переговорных форматах по урегулированию ряда конфликтов, в частности, вместе с США и Францией сопредседательствует в Минской группе ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, а также содействует диалогу между Киевом и Донбассом в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.