Глава МИД Швеции оценила переговоры с Лавровым

ОБСЕ насчитывает 57 государств-участников по всему миру. Россия наряду с ОБСЕ участвует в переговорных форматах по урегулированию ряда конфликтов, в частности, вместе с США и Францией сопредседательствует в Минской группе ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, а также содействует диалогу между Киевом и Донбассом в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.