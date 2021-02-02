В Москве по просьбе полиции ограничили доступ на Красную площадь

Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «ив Роше» на реальный (3,5 года). По данным службы, Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, истекшего 30 декабря 2020 г. Во ФСИН утверждают, что основатель ФБК семь раз не являлся в контролирующие органы, из которых шесть — до предполагаемого отравления в августе 2020 г., а всего с 2014 г., когда был вынесен приговор по делу «Ив Роше», допустил более 50 нарушений испытательного срока.