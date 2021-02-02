В Москве по просьбе полиции ограничили доступ на Красную площадь
Доступ на Красную площадь в Москве с понедельника ограничили по просьбе полиции. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).
«Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее», — сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.
Ранее столичное управление МВД сообщило, что 2 февраля ограничено движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда вокруг метро «Преображенская площадь».
Кроме того, как сообщает агентство, в районе Лубянской площади правоохранительные органы «усилили меры безопасности», а у метро «Площадь революции» дежурят полицейские автобусы.
Сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «ив Роше» на реальный (3,5 года). По данным службы, Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, истекшего 30 декабря 2020 г. Во ФСИН утверждают, что основатель ФБК семь раз не являлся в контролирующие органы, из которых шесть — до предполагаемого отравления в августе 2020 г., а всего с 2014 г., когда был вынесен приговор по делу «Ив Роше», допустил более 50 нарушений испытательного срока.
Навальный отрицает доводы обвинения о неисполнении им условий испытательного срока как условно осужденного по делу «Ив Роше», в частности, неявку шесть раз в контрольные органы.
Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение с 22 августа 2020 года. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. С 19 января он находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина».
После его задержания в ряде городов России прошли акции протеста 23 и 31 января. По их итогам было в общей сложности задержано около 11 тыс. человек, сообщала организация «ОВД-Инфо».