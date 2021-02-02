Глава Европейского бюро ВОЗ прокомментировал статью Lancet о «Спутник V»
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Безопасные и эффективные вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы исследования российской вакцины «Спутник V»», – написал Клюге. Он отметил, что обмен данными является важным шагом в формировании списка препаратов, рекомендуемых ВОЗ для экстренного применения.
Ранее сегодня медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран.