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Глава Европейского бюро ВОЗ прокомментировал статью Lancet о «Спутник V»

Ведомости

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Безопасные и эффективные вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы исследования российской вакцины «Спутник V»», – написал Клюге. Он отметил, что обмен данными является важным шагом в формировании списка препаратов, рекомендуемых ВОЗ для экстренного применения.

Ранее сегодня медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран.

Ранее по теме: Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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