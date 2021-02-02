Захарова заявила о соблюдении норм по допуску дипломатов на суд по Навальному

«Мы со своей стороны соблюдаем все те нормы (настоящие, не выдуманные), которые существуют, — цитирует ТАСС Захарову. При этом она отметила, что "нужно отделять практику по защите прав собственных граждан от политических акций, которые являются частью спланированных мероприятий по вмешательству во внутренние дела суверенного государства".