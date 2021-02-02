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Захарова заявила о соблюдении норм по допуску дипломатов на суд по Навальному

Ведомости

Россия соблюла все нормы в ситуации с посещением иностранными дипломатами судебного процесса над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио »Комсомольская правда».

«Мы со своей стороны соблюдаем все те нормы (настоящие, не выдуманные), которые существуют, — цитирует ТАСС Захарову. При этом она отметила, что "нужно отделять практику по защите прав собственных граждан от политических акций, которые являются частью спланированных мероприятий по вмешательству во внутренние дела суверенного государства".

Ранее Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на выездном заседании Симоновского районного суда является вмешательством в дела России.

Сегодня Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде изменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 2 года и 8 месяцев — до октября 2023 г.

Ранее по теме: Захарова оценила присутствие иностранных дипломатов на суде Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных