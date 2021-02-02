Захарова заявила о соблюдении норм по допуску дипломатов на суд по Навальному
Россия соблюла все нормы в ситуации с посещением иностранными дипломатами судебного процесса над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио »Комсомольская правда».
«Мы со своей стороны соблюдаем все те нормы (настоящие, не выдуманные), которые существуют, — цитирует ТАСС Захарову. При этом она отметила, что "нужно отделять практику по защите прав собственных граждан от политических акций, которые являются частью спланированных мероприятий по вмешательству во внутренние дела суверенного государства".
Ранее Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на выездном заседании Симоновского районного суда является вмешательством в дела России.
Сегодня Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде изменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 2 года и 8 месяцев — до октября 2023 г.