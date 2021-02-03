Более 100 журналистов пострадали или были задержаны на несанкционированных акциях
Более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в России 23, 31 января и 2 февраля, сообщает Союз журналистов России (СЖР).
«По оценкам мониторингового центра Союза журналистов России, на событиях 23, 31 января и 2 февраля 2021 года более 100 представителей средств массовой информации пострадали или были задержаны», — говорится в сообщении.
В частности, в ходе акций фиксировались случаи задержания журналистов, которые выполняли задание редакции и осуществляли свою профессиональную деятельность. Их отвозили в отделение полиции и удерживали более двух часов, после чего либо отпускали, либо составляли протокол.
«При проверке документов сотрудники полиции зачастую требовали от журналистов предъявлять ряд документов, которые журналисты по закону не обязаны предъявлять и, в целом, иметь. Например, в одних случаях сотрудники силовых структур требовали предъявить документы на фотокамеру, в других — требовали и удостоверение журналиста, и редакционное задание одновременно», — добавили в Союзе журналистов.
Организация также предложила разработать регламент для сотрудников МВД с перечнем документов, которые представители полиции имеют право проверять у представителя СМИ. Кроме этого, СЖР предложил установить разумное время для проверки документов во избежание прерывания либо воспрепятствования осуществлению профессиональной деятельности журналиста.
Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Вчера Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.