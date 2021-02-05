ЮАР ведет консультации с Россией по поводу вакцины «Спутник V»
Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) ведет переговоры с Россией о возможности поставки вакцины «Спутник V», заявил министр здравоохранения страныв Звелини Мкизе, выступая перед депутатами национального парламента.
«Мы установили по поводу "Спутника V" контакты с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Идут консультации, пока никакие документы не подписаны», — цитирует ТАСС Мкизе.
По словам министра, на сегодня власти ЮАР имеют контракты на поставку в страну вакцины других производителей для 26 млн южноафриканцев. В Частности, контракт заключен с группой Johnson & Johnson на поставку 9 млн доз вакцины по цене $10 за каждую, с компанией Moderna на 200 тыс. доз по цене от $30 до $42 за дозу.
При этом в правительстве ЮАР отметили, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 40 млн человек.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.