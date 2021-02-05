ЮАР ведет консультации с Россией по поводу вакцины «Спутник V»

По словам министра, на сегодня власти ЮАР имеют контракты на поставку в страну вакцины других производителей для 26 млн южноафриканцев. В Частности, контракт заключен с группой Johnson & Johnson на поставку 9 млн доз вакцины по цене $10 за каждую, с компанией Moderna на 200 тыс. доз по цене от $30 до $42 за дозу.