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ЮАР ведет консультации с Россией по поводу вакцины «Спутник V»

Ведомости

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) ведет переговоры с Россией о возможности поставки вакцины «Спутник V», заявил министр здравоохранения страныв Звелини Мкизе, выступая перед депутатами национального парламента.

«Мы установили по поводу "Спутника V" контакты с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Идут консультации, пока никакие документы не подписаны», — цитирует ТАСС Мкизе.

По словам министра, на сегодня власти ЮАР имеют контракты на поставку в страну вакцины других производителей для 26 млн южноафриканцев. В Частности, контракт заключен с группой Johnson & Johnson на поставку 9 млн доз вакцины по цене $10 за каждую, с компанией Moderna на 200 тыс. доз по цене от $30 до $42 за дозу.

При этом в правительстве ЮАР отметили, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 40 млн человек.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.

Ранее по теме: «Спутник V» могут поставить в Бразилию через две недели после его одобрения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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