МЧС предупредило москвичей об аномальном холоде

В связи с этим ведомство рекомендует не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, не оставлять без присмотра электрообогреватели и при их использовании не допускать перегрузки в электрической сети, не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.