МЧС предупредило москвичей об аномальном холоде
Аномально холодная погода ожидается в российской столице с 7 по 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 7 по 11 февраля в г. Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12°С», – говорится в сообщении.
В связи с этим ведомство рекомендует не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, не оставлять без присмотра электрообогреватели и при их использовании не допускать перегрузки в электрической сети, не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе москвичей ждут сильнейшие за 10 лет морозы. По его словам, во вторник температура достигнет «глубочайшего дна» и составит ночью минус 20-30 градусов, днем – минус 16-21 градусов.