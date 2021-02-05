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Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях

Ведомости

Актера Михаила Ефремова перевели в Москву для участия в следственных действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Белгородской области.

«В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании постановления главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов О. М. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях», – говорится в сообщении.

Ранее агентство со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина сообщило, что Ефремова увезли в неизвестном направлении из колонии №4 в Белгородской области, где он отбывает наказание. По данным Общественной наблюдательной комиссии, артист не жаловался на условия в исправительной колонии.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

22 октября, после того как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. 2 декабря 2020 г. артиста этапировали в колонию.

Ранее по теме: Ефремов допустил окончание актерской карьеры из-за смертельного ДТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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