Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях
Актера Михаила Ефремова перевели в Москву для участия в следственных действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Белгородской области.
«В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании постановления главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов О. М. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях», – говорится в сообщении.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
22 октября, после того как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. 2 декабря 2020 г. артиста этапировали в колонию.