Минпромторг оценил запасы лекарств от коронавируса
Потребность российской системы здравоохранения в лекарствах от коронавируса полностью обеспечена, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Денис Мантуров отметил, что потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах», – говорится в сообщении.
При этом в 90% случаев речь идет о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом, добавили в министерстве.
Ранее лекарства от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения, были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство. Позже Росстат включил лекарства от коронавируса в корзину расчета инфляции.