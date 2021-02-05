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Минпромторг оценил запасы лекарств от коронавируса

Ведомости

Потребность российской системы здравоохранения в лекарствах от коронавируса полностью обеспечена, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Денис Мантуров отметил, что потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах», – говорится в сообщении.

При этом в 90% случаев речь идет о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом, добавили в министерстве.

Ранее лекарства от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения, были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство. Позже Росстат включил лекарства от коронавируса в корзину расчета инфляции.

Ранее по теме: Росстат включил лекарства от коронавируса в корзину расчета инфляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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