В ОНК сообщили об отсутствии жалоб Навального на условия в СИЗО
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный не жалуется на условия содержания в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.
«Находящийся в СИЗО 99/1 Алексей Навальный жалоб на условия содержания на данный момент не имеет», — рассказал Мельников. Он уточнил, что навещал Навального в понедельник, 1 февраля.
17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
5 февраля Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение еще одного уголовного дела в отношении Навального. Его обвиняют в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело было возбуждено в июне 2020 г. Обвинение считает, что основатель ФБК распространял заведомо ложные сведения о ветеране. Рассмотрение дела было перенесено на 12 февраля.