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В ОНК сообщили об отсутствии жалоб Навального на условия в СИЗО

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный не жалуется на условия содержания в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова. 

«Находящийся в СИЗО 99/1 Алексей Навальный жалоб на условия содержания на данный момент не имеет», — рассказал Мельников. Он уточнил, что навещал Навального в понедельник, 1 февраля. 

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

5 февраля Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение еще одного уголовного дела в отношении Навального. Его обвиняют в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело было возбуждено в июне 2020 г. Обвинение считает, что основатель ФБК распространял заведомо ложные сведения о ветеране. Рассмотрение дела было перенесено на 12 февраля.

Ранее по теме: Суд перенес рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных