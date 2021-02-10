Глава Минобрнауки отчитался о финансировании института РАН в Новосибирске

Министр добавил, что его ведомство отдельно проанализировало динамику средней оплаты труда в институте за три года в 2018 г. она была, по данным министерства, 64,5 тыс. руб., (204% от средней по экономике региона), в 2019 г. — 61,1 тыс. руб. (182%), а в 2020 г. — 67,2 тыс. руб. «Если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), то получается, что установленный показатель в 200% от средней по экономике региона в данном конкретном учреждении был выполнен», — заверил Фальков.