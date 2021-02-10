Глава Минобрнауки отчитался о финансировании института РАН в Новосибирске
Минобрнауки в полном объеме довело финансирование до Института цитологии и генетики Сибирского отделения российской академии наук (ИЦиГ СО РАН), где ранее ученые сообщили о занижении зарплат, и она официально соответствует 200% от средней по региону. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«Что касается ИЦиГ СО РАН, то мы со стороны государства через министерство выполнили все обязательства вовремя и в срок, довели 795 млн 200 тыс. руб...10 млн руб. в конце года были даны в Институт цитологии. В этой связи, я хотел бы сказать, что часть этих средств была направлена на зарплаты», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
Министр добавил, что его ведомство отдельно проанализировало динамику средней оплаты труда в институте за три года в 2018 г. она была, по данным министерства, 64,5 тыс. руб., (204% от средней по экономике региона), в 2019 г. — 61,1 тыс. руб. (182%), а в 2020 г. — 67,2 тыс. руб. «Если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), то получается, что установленный показатель в 200% от средней по экономике региона в данном конкретном учреждении был выполнен», — заверил Фальков.
Он отметил, что в 2020 г. научным учреждениям по всей стране было дополнительно выделено 4 млрд 897 млн 585 тыс. руб.
Ранее прокуратура анонсировала проверку по факту сообщений о занижении зарплат ИЦиГ СО РАН. Поводом для проверки стало заявление старшего научного сотрудника института Анастасии Проскуриной на заседании президентского Совета по науке и образованию. Проскурина рассказала, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза. Она уточнила, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат.
Проскурина пояснила, что так чиновники избежали необходимости увеличивать зарплатный фонд для ученых. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков на том же совещании сообщил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб., а глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону». Путин поручил главам этих ведомств решить вопрос с занижением зарплат ученых в регионах. Довести зарплаты ученых до 200% от средней зарплаты по региону глава государства поручил в «майских указах» 2012 г.