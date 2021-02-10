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Генпрокуратура предложила привлекать к административной ответственности заочно

Ведомости

Генпрокуратура выступает за возможность привлекать к административной ответственности заочно организаторов несанкционированных акций, находящихся за границей. Об этом заявил представитель ведомства Алексей Жафяров во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

«Достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно. Можно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — сказал Жафяров на заседании думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова по уголовному делу о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). До этого он был объявлен в межгосударственный розыск на территории стран СНГ. Сейчас Волков находится в Германии.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек. Только в Москве было возбуждено более 5 000 административных дел, по результатам которых около 1 000 человек оказались под административным арестом, остальных обязали выплатить штрафы.

Ранее по теме: Суд заочно арестовал на два месяца главу штабов Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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