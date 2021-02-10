Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Власти Чечни уточнили рекомендации по ношению масок

Ведомости

Власти Чечни по-прежнему рекомендуют жителям носить медицинские маски, хотя наказание за несоблюдение этого требования официально отменено по решению главы республики Рамзана Кадырова, сообщил руководитель регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

«Мы все еще рекомендуем и приветствуем дальнейшее ношение масок жителями республики, однако теперь граждане не будут привлекаться к ответственности за отсутствие медицинской маски. Также мер предосторожности, включая ношение масок, необходимо придерживаться гражданам, которые недавно прошли вакцинацию от COVID-19», — сказал он агентству ТАСС.

Ранее сегодня Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне. Даудов объяснил такое решение снижением темпов роста заболеваемости в регионе, а также проведением массовой вакцинации населения.

Глава оперштаба отметил, что в настоящее время в Чечню завезли около 20 тыс. доз вакцины от коронавируса. Прививки сделали более 7 тыс. человек.

По данным оперштаба по коронавирусу на 10 февраля, за время пандемии инфекция была обнаружена у 11 066 жителей Чечни. Суточный прирост зараженных составил 21 новый случай — минимум с 4 ноября прошлого года. Рекорд по выявленным заболевшим в республике был зафиксирован 5 декабря — 187 случаев за 24 часа. Умерли от COVID-19 109 жителей Чечни.

Ранее по теме: Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных