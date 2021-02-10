Власти Чечни уточнили рекомендации по ношению масок
Власти Чечни по-прежнему рекомендуют жителям носить медицинские маски, хотя наказание за несоблюдение этого требования официально отменено по решению главы республики Рамзана Кадырова, сообщил руководитель регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
«Мы все еще рекомендуем и приветствуем дальнейшее ношение масок жителями республики, однако теперь граждане не будут привлекаться к ответственности за отсутствие медицинской маски. Также мер предосторожности, включая ношение масок, необходимо придерживаться гражданам, которые недавно прошли вакцинацию от COVID-19», — сказал он агентству ТАСС.
Ранее сегодня Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне. Даудов объяснил такое решение снижением темпов роста заболеваемости в регионе, а также проведением массовой вакцинации населения.
Глава оперштаба отметил, что в настоящее время в Чечню завезли около 20 тыс. доз вакцины от коронавируса. Прививки сделали более 7 тыс. человек.
По данным оперштаба по коронавирусу на 10 февраля, за время пандемии инфекция была обнаружена у 11 066 жителей Чечни. Суточный прирост зараженных составил 21 новый случай — минимум с 4 ноября прошлого года. Рекорд по выявленным заболевшим в республике был зафиксирован 5 декабря — 187 случаев за 24 часа. Умерли от COVID-19 109 жителей Чечни.