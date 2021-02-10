Власти Чечни уточнили рекомендации по ношению масок

«Мы все еще рекомендуем и приветствуем дальнейшее ношение масок жителями республики, однако теперь граждане не будут привлекаться к ответственности за отсутствие медицинской маски. Также мер предосторожности, включая ношение масок, необходимо придерживаться гражданам, которые недавно прошли вакцинацию от COVID-19», — сказал он агентству ТАСС.