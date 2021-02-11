ВОЗ допускает появление COVID-19 до официального объявления о вспышке

По данным экспертов, за два месяца до официального объявления о новом вирусе в центральной части Китая со схожими симптомами госпитализировали около 90 человек. Власти Китая за последние месяцы протестировали на антитела около двух третей этих пациентов, однако не нашли следов заражения вирусом. Эксперты отметили, что содержание антител в организме могло за это время упасть до уровня, когда их невозможно выявить.