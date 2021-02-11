ВОЗ допускает появление COVID-19 до официального объявления о вспышке
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 г., когда об этом было официально объявлено, сообщила The Wall Street Journal.
По данным экспертов, за два месяца до официального объявления о новом вирусе в центральной части Китая со схожими симптомами госпитализировали около 90 человек. Власти Китая за последние месяцы протестировали на антитела около двух третей этих пациентов, однако не нашли следов заражения вирусом. Эксперты отметили, что содержание антител в организме могло за это время упасть до уровня, когда их невозможно выявить.
Эксперты ВОЗ попросили власти Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 г., чтобы понять, когда вирус начал циркулировать среди людей. Власти страны заявили, что пока не получили разрешения на исследования образцов, многие из которых хранятся в банках крови.
14 января экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования появления нового коронавируса. Расследование проводят эксперты ВОЗ из разных стран совместно с китайскими учеными.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным на февраль, в мире зарегистрировано более 100 млн случаев коронавируса.