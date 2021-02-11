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Европарламент призвал к приостановке БелАЭС

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Европарламент предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска БелАЭС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую резолюцию законодательного органа.

Согласно документу, Европарламент «призывает Комиссию тесно сотрудничать с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах».

В ходе голосования резолюцию поддержали 642 депутата из 692 голосовавших.

2 февраля Минэнерго Белоруссии сообщил о выработке первым блоком БелАЭС первого млрд киловатт-часов электроэнергии. С вводом двух энергоблоков станции в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. Таким образом новая станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных