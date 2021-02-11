Европарламент призвал к приостановке БелАЭС

Согласно документу, Европарламент «призывает Комиссию тесно сотрудничать с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах».