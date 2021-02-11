Европарламент призвал к приостановке БелАЭС
Европарламент предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска БелАЭС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую резолюцию законодательного органа.
Согласно документу, Европарламент «призывает Комиссию тесно сотрудничать с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах».
В ходе голосования резолюцию поддержали 642 депутата из 692 голосовавших.
2 февраля Минэнерго Белоруссии сообщил о выработке первым блоком БелАЭС первого млрд киловатт-часов электроэнергии. С вводом двух энергоблоков станции в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. Таким образом новая станция обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.