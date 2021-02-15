Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставок по льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. в условиях пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.