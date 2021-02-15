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Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставок по льготной ипотеке

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — передает пресс-служба Кремля текст поручения по итогам совещания президента с членами кабмина.

Сроком выполнения поручения названо 15 июля 2021 г., ответственными за его выполнение — премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. в условиях пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Банк России выступает против этого, еще в октябре он предупредил о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начала расти. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках.

Ранее по теме: Правительство выделит 5,5 млрд рублей на ипотеку многодетным семьям
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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