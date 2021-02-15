Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставок по льготной ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.
«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — передает пресс-служба Кремля текст поручения по итогам совещания президента с членами кабмина.
Сроком выполнения поручения названо 15 июля 2021 г., ответственными за его выполнение — премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. в условиях пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Банк России выступает против этого, еще в октябре он предупредил о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начала расти. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках.