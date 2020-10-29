Правительство выделит 5,5 млрд рублей на ипотеку многодетным семьям

«Также рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», — сказал Мишустин.