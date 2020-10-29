Правительство выделит 5,5 млрд рублей на ипотеку многодетным семьям
Правительство обсудит выделение 5,5 млрд руб. на полное или частичное погашение ипотеки многодетным семьям, семьи смогут получить по 450 000 руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Также рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», — сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что в течение 2020 года на эти цели уже было выделено 35 млрд руб. Дополнительные средства смогут получить не менее 12 000 семей, уточнил Мишустин.
В апреле — июне в России ввели ежемесячные выплаты на детей до трех лет в размере 5000 руб. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет.
С 1 июня в России также начались ежемесячные выплаты на детей 3–7 лет. Право на выплаты получили семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб.