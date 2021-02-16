Аналитики оценили доходы фрилансеров в России
По данным исследования, 17% таких работников получают в месяц до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. В основном фрилансерами становятся молодые люди: 73% из них старше 34 лет, 25% — в возрасте 35-55 лет, 2% — все остальные.
Аналитики отметили, что услугами фрилансеров чаще всего пользуются малые и средние компании с оборотом до 100 млн руб. — от них работники получают половину заказов. 2% заказов приходит от крупных компаний с оборотом более 50 млрд руб., говорится в исследовании.
Основные заказчики фрилансеров — финансовый сектор, тяжелая промышленность и сектор потребительских товаров — по 19%. 12% заказчиков — страховщики, 11% — технологические компании. По данным аналитиков, четверть российских компаний планирует заменить 30% сотрудников фрилансерами. 43% компаний готовы платить фрилансерам больше, чем рядовым сотрудникам.
По мнению опрошенных компанией специалистов, рынок фриланса в среднесрочной перспективе будет расти высокими темпами. В 2020 г. его размер составил $41 млрд, прогноз на 2025 год — $102 млрд. Но получить работу в крупной корпорации свободному работнику трудно, основной спрос формируют небольшие фирмы, стремящиеся снизить издержки.
Мировой рынок фриланса оценивается в $6,54 трлн, через пять лет ему прогнозируют рост до $13,84 трлн. Россия входит в десятку крупнейших стран по объему рынка фриланса в денежном выражении, по темпам роста занимает второе место в мире. Первое место заняли США, в которых объем рынка составляет $1 трлн. В пятерку стран-лидеров также вошли Филиппины, Бангладеш и Великобритания.
Количество фрилансеров в России в 2020 г. выросло на 76% по сравнению с 2019 г., те, кто пришел в фриланс в этом году, заработали более 110 млн руб., говорилось в исследовании фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech. Аналитики отметили, что число заказчиков услуг фрилансеров выросло на 38%. Наибольший прирост фрилансеров за год произошел в категориях «Тексты» — 321%, «Менеджмент» — 240%, «Переводы» — 234% и «Мобильные приложения» — 171%.