Аналитики оценили доходы фрилансеров в России

Количество фрилансеров в России в 2020 г. выросло на 76% по сравнению с 2019 г., те, кто пришел в фриланс в этом году, заработали более 110 млн руб., говорилось в исследовании фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech. Аналитики отметили, что число заказчиков услуг фрилансеров выросло на 38%. Наибольший прирост фрилансеров за год произошел в категориях «Тексты» — 321%, «Менеджмент» — 240%, «Переводы» — 234% и «Мобильные приложения» — 171%.