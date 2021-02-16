Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Аналитики оценили доходы фрилансеров в России

Ведомости

Больше половины фрилансеров в России — 64% — зарабатывают менее 30 тыс. руб. в месяц, сообщил РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. Более 100 тыс. руб. в месяц зарабатывают 6% российских фрилансеров. 

По данным исследования, 17% таких работников получают в месяц до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. В основном фрилансерами становятся молодые люди: 73% из них старше 34 лет, 25% — в возрасте 35-55 лет, 2% — все остальные. 

Аналитики отметили, что услугами фрилансеров чаще всего пользуются малые и средние компании с оборотом до 100 млн руб. — от них работники получают половину заказов. 2% заказов приходит от крупных компаний с оборотом более 50 млрд руб., говорится в исследовании. 

Основные заказчики фрилансеров — финансовый сектор, тяжелая промышленность и сектор потребительских товаров — по 19%. 12% заказчиков — страховщики, 11% — технологические компании. По данным аналитиков, четверть российских компаний планирует заменить 30% сотрудников фрилансерами. 43% компаний готовы платить фрилансерам больше, чем рядовым сотрудникам. 

По мнению опрошенных компанией специалистов, рынок фриланса в среднесрочной перспективе будет расти высокими темпами. В 2020 г. его размер составил $41 млрд, прогноз на 2025 год — $102 млрд. Но получить работу в крупной корпорации свободному работнику трудно, основной спрос формируют небольшие фирмы, стремящиеся снизить издержки.

Мировой рынок фриланса оценивается в $6,54 трлн, через пять лет ему прогнозируют рост до $13,84 трлн. Россия входит в десятку крупнейших стран по объему рынка фриланса в денежном выражении, по темпам роста занимает второе место в мире. Первое место заняли США, в которых объем рынка составляет $1 трлн. В пятерку стран-лидеров также вошли Филиппины, Бангладеш и Великобритания. 

Количество фрилансеров в России в 2020 г. выросло на 76% по сравнению с 2019 г.,  те, кто пришел в фриланс в этом году, заработали более 110 млн руб., говорилось в исследовании фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech. Аналитики отметили, что число заказчиков услуг фрилансеров выросло на 38%. Наибольший прирост фрилансеров за год произошел в категориях «Тексты» — 321%, «Менеджмент» — 240%, «Переводы» — 234% и «Мобильные приложения» — 171%.

Ранее по теме: Аналитики заявили о росте числа фрилансеров в России на 76%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных