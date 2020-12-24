Аналитики заявили о росте числа фрилансеров в России на 76%

Количество фрилансеров в России в 2020 г. выросло на 76% по сравнению с 2019 г., в этом году они заработали более 110 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech. Аналитики отметили, что число заказчиков услуг фрилансеров выросло на 38%.