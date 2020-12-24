Аналитики заявили о росте числа фрилансеров в России на 76%
Количество фрилансеров в России в 2020 г. выросло на 76% по сравнению с 2019 г., в этом году они заработали более 110 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech. Аналитики отметили, что число заказчиков услуг фрилансеров выросло на 38%.
Наибольший прирост фрилансеров за год произошел в категориях «Тексты» — 321%, «Менеджмент» — 240%, «Переводы» — 234% и «Мобильные приложения» — 171%. Число заказчиков больше всего выросло в категориях «Аудио/Видео» — 130%, «Разработка игр» — 104% и «Обучение и консультации» — 90%.
Самые дорогие заказы были сделаны в категориях «Мобильные приложения» — средний чек составил 13 863 руб., «Оптимизация (SEO)» — 10 178 руб. — и «Архитектура» — 8356 руб.
«Самыми дорогими заказами в 2020 г. стал проект по разработке "с нуля" сайта букмекерской компании, его оценили в 650 тыс. руб., в 370 тыс. руб. — создание мобильного приложения с элементами Augmented Reality (AR) и Computer Vision, а в 320 тыс. руб. — редизайн сайта интернет-магазина бытовой техники», — рассказал исполнительный директор биржи FL.ru Анатолий Орлов.
Среди заказов, не требующих навыков программирования, самыми дорогими стали продвижение сайта в топ поисковой выдачи — 150 тыс. руб., перевод кулинарной книги с английского на итальянский — 104 400 руб., дизайн интерьера квартиры в Новой Москве — 100 тыс. руб.