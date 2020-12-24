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Аналитики заявили о росте числа фрилансеров в России на 76%

Ведомости

Количество фрилансеров в России в 2020 г. выросло на 76% по сравнению с 2019 г., в этом году они заработали более 110 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech. Аналитики отметили, что число заказчиков услуг фрилансеров выросло на 38%. 

Наибольший прирост фрилансеров за год произошел в категориях «Тексты» — 321%, «Менеджмент» — 240%, «Переводы» — 234% и «Мобильные приложения» — 171%. Число заказчиков больше всего выросло в категориях «Аудио/Видео» — 130%, «Разработка игр» — 104% и «Обучение и консультации» — 90%.

Самые дорогие заказы были сделаны в категориях «Мобильные приложения» — средний чек составил 13 863 руб., «Оптимизация (SEO)» — 10 178 руб. — и «Архитектура» — 8356 руб.

«Самыми дорогими заказами в 2020 г. стал проект по разработке "с нуля" сайта букмекерской компании, его оценили в 650 тыс. руб., в 370 тыс. руб. — создание мобильного приложения с элементами Augmented Reality (AR) и Computer Vision, а в 320 тыс. руб. — редизайн сайта интернет-магазина бытовой техники», — рассказал исполнительный директор биржи FL.ru Анатолий Орлов.

Среди заказов, не требующих навыков программирования, самыми дорогими стали продвижение сайта в топ поисковой выдачи — 150 тыс. руб., перевод кулинарной книги с английского на итальянский — 104 400 руб., дизайн интерьера квартиры в Новой Москве — 100 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных