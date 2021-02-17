Глава администрации Симферополя Проценко подала в отставку

«Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей», — написал Аксенов на своей странице в VK.