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Глава администрации Симферополя Проценко подала в отставку

Ведомости

Руководитель администрации Симферополя Елена Проценко подала в отставку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей», — написал Аксенов на своей странице в VK.

Исполняющим обязанности главы администрации крымской столицы стал заместитель Проценко Валентин Демидов.

По словам руководителя республики, на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится.

Елена Проценко была назначена на должность главы администрации Симферополя 25 октября 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных