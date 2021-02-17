Глава администрации Симферополя Проценко подала в отставку
Руководитель администрации Симферополя Елена Проценко подала в отставку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей», — написал Аксенов на своей странице в VK.
Исполняющим обязанности главы администрации крымской столицы стал заместитель Проценко Валентин Демидов.
По словам руководителя республики, на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится.
Елена Проценко была назначена на должность главы администрации Симферополя 25 октября 2019 г.