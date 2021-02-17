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Суд не стал отменять решение о лишении Добровинского статуса адвоката

Ведомости

Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Александра Добровинского, бывшего защитника стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, на решение столичной адвокатской палаты о лишении его статуса адвоката на два года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«17 февраля 2021 года по результатам рассмотрения искового заявления А.А. Добровинского к Адвокатской палате гор Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката, Хамовническим районным судом гор Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении. Добровинского лишили статуса адвоката в конце октября 2020 г.

До этого в отношении адвоката было возбуждено два дисциплинарных производства, одно из которых связано с публичными высказываниями Добровинского в ходе рассмотрения уголовного дела. В Минюсте тогда отмечали, что слова адвоката демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности.

Добровинского лишили статуса адвоката через месяц после другого участника процесса по делу Ефремова, представителя защиты обвиняемого Эльмана Пашаева. Его также наказали за нарушение этики. Комментируя лишение статуса, Пашаев заявил о намерении вернуть его через год. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года назначил актеру Михаилу Ефремову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение 8 июня ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Позже суд смягчил ему приговор на полгода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных