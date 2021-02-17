Суд не стал отменять решение о лишении Добровинского статуса адвоката

До этого в отношении адвоката было возбуждено два дисциплинарных производства, одно из которых связано с публичными высказываниями Добровинского в ходе рассмотрения уголовного дела. В Минюсте тогда отмечали, что слова адвоката демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности.