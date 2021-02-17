Суд не стал отменять решение о лишении Добровинского статуса адвоката
Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Александра Добровинского, бывшего защитника стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, на решение столичной адвокатской палаты о лишении его статуса адвоката на два года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«17 февраля 2021 года по результатам рассмотрения искового заявления А.А. Добровинского к Адвокатской палате гор Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката, Хамовническим районным судом гор Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении. Добровинского лишили статуса адвоката в конце октября 2020 г.
До этого в отношении адвоката было возбуждено два дисциплинарных производства, одно из которых связано с публичными высказываниями Добровинского в ходе рассмотрения уголовного дела. В Минюсте тогда отмечали, что слова адвоката демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности.
Добровинского лишили статуса адвоката через месяц после другого участника процесса по делу Ефремова, представителя защиты обвиняемого Эльмана Пашаева. Его также наказали за нарушение этики. Комментируя лишение статуса, Пашаев заявил о намерении вернуть его через год. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года назначил актеру Михаилу Ефремову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение 8 июня ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Позже суд смягчил ему приговор на полгода.