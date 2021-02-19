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Путин повысил в звании более 60 сотрудников силовых ведомств

Ведомости

Президент России подписал указ о повышении в звании несколько десятков сотрудников силовых ведомств. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Так, генеральские звания получили восемь сотрудников МВД и трое сотрудников ФСИН. Президент присвоил звание генерал полковника командующему группировкой войск России в Сирии Сергею Кузовлеву и звание вице-адмиралов — главе департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрею Венигоре и командующему Каспийским флотом Сергею Пинчуку. 

Замглавы Минобороны Виталий Шулика получил звание генерал-полковника полиции. Замруководителя главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Иванова повысили до генерал-майора юстиции. 

Звание генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС, в том числе замминистра Алексей Серко, которому присвоили звание генерал-лейтенанта. Также воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора присвоены пятерым военнослужащим Росгвардии, еще троим сотрудникам Росгвардии присвоены звания генерал-майора полиции. Высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил замруководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных