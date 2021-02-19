Путин повысил в звании более 60 сотрудников силовых ведомств
Президент России подписал указ о повышении в звании несколько десятков сотрудников силовых ведомств. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, генеральские звания получили восемь сотрудников МВД и трое сотрудников ФСИН. Президент присвоил звание генерал полковника командующему группировкой войск России в Сирии Сергею Кузовлеву и звание вице-адмиралов — главе департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрею Венигоре и командующему Каспийским флотом Сергею Пинчуку.
Замглавы Минобороны Виталий Шулика получил звание генерал-полковника полиции. Замруководителя главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Иванова повысили до генерал-майора юстиции.
Звание генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС, в том числе замминистра Алексей Серко, которому присвоили звание генерал-лейтенанта. Также воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора присвоены пятерым военнослужащим Росгвардии, еще троим сотрудникам Росгвардии присвоены звания генерал-майора полиции. Высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил замруководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.