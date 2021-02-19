Путин повысил в звании более 60 сотрудников силовых ведомств

Так, генеральские звания получили восемь сотрудников МВД и трое сотрудников ФСИН. Президент присвоил звание генерал полковника командующему группировкой войск России в Сирии Сергею Кузовлеву и звание вице-адмиралов — главе департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрею Венигоре и командующему Каспийским флотом Сергею Пинчуку.