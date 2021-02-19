Спутник «Арктика-М» запустят с космодрома Байконур 28 февраля

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах госкорпорации запустить первый спутник «Арктика-М» в феврале 2021 г. Он также рассказал о договоренностях с Росгидрометом: совместно с госкорпорацией они должны оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.