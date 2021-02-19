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Спутник «Арктика-М» запустят с космодрома Байконур 28 февраля

Ведомости

Запуск спутника «Арктика-М» с космодрома Байконур запланирован на 28 февраля, сообщил заместитель генконструктора НПО им. С. А. Лавочкина Иван Москатиньев в интервью телеканалу »Россия-24».

«Запуск "Арктики-М" по плану 28 февраля», — цитирует ТАСС Москатиньева. По его словам, аппарат выведут на высокоэллиптическую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2» и разгонного блока «Фрегат».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах госкорпорации запустить первый спутник «Арктика-М» в феврале 2021 г. Он также рассказал о договоренностях с Росгидрометом: совместно с госкорпорацией они должны оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.

Ранее сообщалось, что российский космический аппарат «Луна-25» планируется запустить на поверхность естественного спутника Земли 1 октября 2021 г.

Ранее по теме: В России назвали дату первого за 45 лет запуска космического аппарата на Луну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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