Спутник «Арктика-М» запустят с космодрома Байконур 28 февраля
Запуск спутника «Арктика-М» с космодрома Байконур запланирован на 28 февраля, сообщил заместитель генконструктора НПО им. С. А. Лавочкина Иван Москатиньев в интервью телеканалу »Россия-24».
«Запуск "Арктики-М" по плану 28 февраля», — цитирует ТАСС Москатиньева. По его словам, аппарат выведут на высокоэллиптическую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2» и разгонного блока «Фрегат».
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах госкорпорации запустить первый спутник «Арктика-М» в феврале 2021 г. Он также рассказал о договоренностях с Росгидрометом: совместно с госкорпорацией они должны оценить возможность того, чтобы первые два аппарата «Арктика-М» «не стали одиночками». Спутники, по словам Рогозина, позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.
Ранее сообщалось, что российский космический аппарат «Луна-25» планируется запустить на поверхность естественного спутника Земли 1 октября 2021 г.