Путин обсудил с Курцем возможные поставки вакцины «Спутник V» в Австрию
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможные поставки и совместное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля.
«Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания её совместного производства», — говорится в сообщении. Путин и Курц договорились усилить контакты профильных ведомств по этому вопросу.
Первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V», стала Венгрия. В конце января была достигнута договоренность о поставках препарата в страну. В середине февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию «Спутник V». Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что препарат могут зарегистрировать в ЕС в начале марта.
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Препарат зарегистрирован в 38 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 млрд человек.