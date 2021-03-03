В Гидрометцентре сообщили об аномальном похолодании в Москве

По его словам, в воскресенье, 7 марта, похолодание чуть замедлится, но затем наступит понижение температуры. «Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — отметил Вильфанд.