В Гидрометцентре сообщили об аномальном похолодании в Москве
В Гидрометцентре прогнозируют приход аномального холода в Москву и регионы северо-запада России 6 марта, а на всей европейской территории страны он распространится 7 марта, передает ТАСС. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 2-8℃. Кроме того, в Москве прогнозируется сильный ветер — до 17 м/с.
«В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от 9 до 14℃ мороза, дневные — около 5℃ мороза», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в воскресенье, 7 марта, похолодание чуть замедлится, но затем наступит понижение температуры. «Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — отметил Вильфанд.
Он также рассказал об аномальном холоде в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала, отметив, что там температура воздуха будет ниже нормы на 4-8℃. При этом похолодание произойдет почти во всей европейской части России, кроме Ростовской области, Ставрополья и регионов, расположенных на Нижней Волге.