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В Гидрометцентре сообщили об аномальном похолодании в Москве

Ведомости

В Гидрометцентре прогнозируют приход аномального холода в Москву и регионы северо-запада России 6 марта, а на всей европейской территории страны он распространится 7 марта, передает ТАСС. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 2-8℃. Кроме того, в Москве прогнозируется сильный ветер — до 17 м/с.

«В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от 9 до 14℃ мороза, дневные — около 5℃ мороза», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в воскресенье, 7 марта, похолодание чуть замедлится, но затем наступит понижение температуры. «Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — отметил Вильфанд.

Он также рассказал об аномальном холоде в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала, отметив, что там температура воздуха будет ниже нормы на 4-8℃. При этом похолодание произойдет почти во всей европейской части России, кроме Ростовской области, Ставрополья и регионов, расположенных на Нижней Волге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных