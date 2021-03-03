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Суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» Илью Азара за повторное нарушение «митингового» законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Суд признал Илью Азара виновным по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования) и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста», - сказали в суде.

Речь о посте журналиста в социальной сети Facebook с призывом участвовать 13 июля 2020 г. в акции у СИЗО Лефортово против уголовного дела в отношении бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. 13 июля ФСБ официально предъявило обвинение Сафронову.

Адвокат Азара Леонид Соловьев заявил «Ведомостям», что суд во время заседания, в результате которого журналисту присудили административный арест, удовлетворил лишь одно из десяти ходатайств защиты. Соловьев отметил, что основная позиция защиты заключалась в том, что в сообщении Азара на Facebook не было призывов совершать общественно-опасные деяния, которые кому-либо мешали. Однако судом было отказано защите в вызове в качестве эксперта лингвиста, которая могла бы предоставить анализ публикаций Азара. Соловьев добавил, что решение об аресте для дел о постах в соцсетях — редкость. Он надеется на то, что решение будет смягчено после апелляции в Мосгорсуде.

3 марта рассматривалось еще одно дело об административном правонарушении в отношении Азара. Тверской суд Москвы признал журналиста виновным в призывах к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 г. против поправок к Конституции и назначил штраф в размере 150 тыс. руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных