Суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток

Адвокат Азара Леонид Соловьев заявил «Ведомостям», что суд во время заседания, в результате которого журналисту присудили административный арест, удовлетворил лишь одно из десяти ходатайств защиты. Соловьев отметил, что основная позиция защиты заключалась в том, что в сообщении Азара на Facebook не было призывов совершать общественно-опасные деяния, которые кому-либо мешали. Однако судом было отказано защите в вызове в качестве эксперта лингвиста, которая могла бы предоставить анализ публикаций Азара. Соловьев добавил, что решение об аресте для дел о постах в соцсетях — редкость. Он надеется на то, что решение будет смягчено после апелляции в Мосгорсуде.