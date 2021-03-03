Суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» Илью Азара за повторное нарушение «митингового» законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд признал Илью Азара виновным по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования) и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста», - сказали в суде.
Речь о посте журналиста в социальной сети Facebook с призывом участвовать 13 июля 2020 г. в акции у СИЗО Лефортово против уголовного дела в отношении бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. 13 июля ФСБ официально предъявило обвинение Сафронову.
Адвокат Азара Леонид Соловьев заявил «Ведомостям», что суд во время заседания, в результате которого журналисту присудили административный арест, удовлетворил лишь одно из десяти ходатайств защиты. Соловьев отметил, что основная позиция защиты заключалась в том, что в сообщении Азара на Facebook не было призывов совершать общественно-опасные деяния, которые кому-либо мешали. Однако судом было отказано защите в вызове в качестве эксперта лингвиста, которая могла бы предоставить анализ публикаций Азара. Соловьев добавил, что решение об аресте для дел о постах в соцсетях — редкость. Он надеется на то, что решение будет смягчено после апелляции в Мосгорсуде.
3 марта рассматривалось еще одно дело об административном правонарушении в отношении Азара. Тверской суд Москвы признал журналиста виновным в призывах к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 г. против поправок к Конституции и назначил штраф в размере 150 тыс. руб.