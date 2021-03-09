Хоккеист Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Хоккеист, чемпион мира и член зала славы Национальной хоккейной лиги США (НХЛ) Павел Буре даст показания в качестве свидетеля по делу о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 г. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«Павел Буре, заявлен такой свидетель стороны обвинения, все свидетели будут вызываться», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Она не смогла уточнить, проходят ли в таком статусе также певцы Валерий Меладзе, Любовь Успенская и Григорий Лепс, также предположительно присутствовавшие во время инцидента в башне «Око» комплекса «Москва-Сити».
Все названные лица были приглашены на празднование 50-летия бизнесмена Дмитрия Павлова 17 ноября 2017 г., во время которого произошла перестрелка между гостями праздника и охраной здания. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, припаркованный у входа в подъезд, а на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.
В декабре 2020 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя управления Следственного комитета по Москве Левона Агаджаняна, занимавшегося этим делом. Агаджаняну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), а также по трем эпизодам по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).
По версии следствия, он сфальсифицировал ряд протоколов и вещественных доказательств «с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении». Кроме того, бывший следователь незаконно привлек к уголовной ответственности трех человек. Сейчас их уголовное преследование прекращено.