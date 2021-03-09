Хоккеист Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

Все названные лица были приглашены на празднование 50-летия бизнесмена Дмитрия Павлова 17 ноября 2017 г., во время которого произошла перестрелка между гостями праздника и охраной здания. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, припаркованный у входа в подъезд, а на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.