Захватившего заложницу в Северодвинске мужчину арестовали на два месяца
Захвативший в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщает «РИА Новости» со пресс-службу СУ СК по Архангельской области и НАО.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца», — сообщили в ведомстве.
Ранее СК возбудил уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия).
По данным следствия, 11 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился обрезом охотничьего ружья и пришел в офис микрокредитной организации, где заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу. Потерпевшая нажала кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыли представители правоохранительных органов.
В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тыс. руб. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тыс., а позднее коллекторы начали требовать с него уже 100 тыс. руб. и распространять в интернете порочащие его и его близких сведения.