Захватившего заложницу в Северодвинске мужчину арестовали на два месяца

В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тыс. руб. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тыс., а позднее коллекторы начали требовать с него уже 100 тыс. руб. и распространять в интернете порочащие его и его близких сведения.