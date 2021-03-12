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Захватившего заложницу в Северодвинске мужчину арестовали на два месяца

Ведомости

Захвативший в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщает «РИА Новости» со пресс-службу СУ СК по Архангельской области и НАО.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца», — сообщили в ведомстве.

Ранее СК возбудил уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 206  УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия).

По данным следствия, 11 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  вооружился обрезом охотничьего ружья и пришел в офис микрокредитной организации, где заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу. Потерпевшая нажала кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыли представители правоохранительных органов.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тыс. руб. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тыс., а позднее коллекторы начали требовать с него уже 100 тыс. руб. и распространять в интернете порочащие его и его близких сведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных