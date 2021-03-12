В «Роскосмосе» назвали возможное происхождение яркого объекта над Якутией
Ярким объектом в небе на Якутией мог быть запущенный в 2009 г. разгонный блок «Фрегат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».
«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", запущенный в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилась видеозапись с ярким объектом в небе над Якутией.
Разгонный блок «Фрегат» использовали в сентябре 2009 г. в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б» для вывода на орбиту шести спутников — российских аппаратов «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также южноафриканского Sumbandila.