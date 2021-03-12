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В «Роскосмосе» назвали возможное происхождение яркого объекта над Якутией

Ведомости

Ярким объектом в небе на Якутией мог быть запущенный в 2009 г. разгонный блок «Фрегат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", запущенный в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась видеозапись с ярким объектом в небе над Якутией.

Разгонный блок «Фрегат» использовали в сентябре 2009 г. в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б» для вывода на орбиту шести спутников — российских аппаратов «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также южноафриканского Sumbandila.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных