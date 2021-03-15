Навальный рассказал о своих впечатлениях от колонии
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный назвал ИК-2 «Покров» (Владимирская область), где он отбывает наказание, «дружелюбным концлагерем». Об этом он написал в своем Instagram.
«Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо», — написал основатель ФБК.
«Я так себе и называю свой новый дом — «наш дружелюбный концлагерь»», — добавил он.
По словам Навального, в колонии запрещен мат, а при малейших нарушениях сотрудники исправительного учреждения составляют рапорт.
«Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт», — отметил он, добавив, что «если относиться ко всему с юмором, то жить можно».
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 3 марта Навальный находился в карантинной камере СИЗО «Кольчугино».
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.