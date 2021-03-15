Суд подтвердил, что Навального должны доставить в ИК-2 во Владимирской области

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 3 марта Навальный находился в карантинной камере СИЗО «Кольчугино» с 3 марта. По данным источников «Ведомостей», после этого он отправится отбывать наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Адвокаты Навального ранее поясняли, что он будет находиться в СИЗО до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана.