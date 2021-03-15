Суд подтвердил, что Навального должны доставить в ИК-2 во Владимирской области
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу представителя Навального на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске.
«Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. В нем уточняется, что это сделано "для извещения Навального". Жалоба будет рассмотрена 16 марта», — пишет агентство. В документе отмечается, что суд просит администрацию колонии обеспечить участие основателя ФБК в судебном заседании по видео-конференц-связи.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 3 марта Навальный находился в карантинной камере СИЗО «Кольчугино» с 3 марта. По данным источников «Ведомостей», после этого он отправится отбывать наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Адвокаты Навального ранее поясняли, что он будет находиться в СИЗО до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана.
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.