Навальный не будет участвовать в заседании по жалобе на бездействие следствия
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный не будет участвовать в заседании 235-го Гарнизонного военного суда по жалобе ФБК на бездействие следствия после его госпитализации в Омске в августе 2020 г., сообщает ТАСС.
«Навальный был уведомлен о возможности участвовать из колонии по видеосвязи. Он сказал, что не возражает против проведения судебного заседания в его отсутствие с участием его представителя. Соответствующее его ходатайство поступило в суд», — сказал председательствующий судья Андрей Толкаченко. В данный момент основатель ФБК находится в ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание в рамках дела «Ив Роше».
20 августа прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. После возвращения в Россию 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.