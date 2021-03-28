Путин рассказал о возможных сроках снятия коронавирусных ограничений
Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, можно будет снимать после появления у россиян коллективного иммунитета, рассказал российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получили около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — цитируют президента «РИА Новости».
В ходе интервью Путин также рассказал, что привился одной из российский вакцин от коронавируса, однако не стал уточнять, какой именно.
«В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», — добавил он.
Ранее в Минздраве заявили, что некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно будет соблюдать в ближайшие один-два года. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большая часть коронавирусных ограничений в России будет снята к осени. Для полного выхода из режима ограничений необходима выработка коллективного иммунитета у населения, подчеркивал президент России Владимир Путин. Он отметил, что для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны.