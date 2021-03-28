Путин рассказал о возможных сроках снятия коронавирусных ограничений

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получили около 70% взрослого населения. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — цитируют президента «РИА Новости».