МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сообщили в центре, пояснив, что воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства. Для ее опознания был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.