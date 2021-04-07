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МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Ведомости

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сообщили в центре, пояснив, что воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства. Для ее опознания был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета от российской госграницы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Подобные случаи фиксировались и ранее. В сентябре прошлого года российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Перед этим российская авиация перехватила сразу два воздушных судна военного альянса НАТО над Баренцевым морем: британский самолет-разведчик R1 Sentinel и норвежский Р-3С Orion.

Ранее по теме: Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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