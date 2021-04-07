МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сообщили в центре, пояснив, что воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства. Для ее опознания был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета от российской госграницы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Подобные случаи фиксировались и ранее. В сентябре прошлого года российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Перед этим российская авиация перехватила сразу два воздушных судна военного альянса НАТО над Баренцевым морем: британский самолет-разведчик R1 Sentinel и норвежский Р-3С Orion.