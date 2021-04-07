МВД сообщило о следах наркотиков в анализах хоккеиста Емелина
Министерство внутренних дел по Татарстану начало проверку после поступления результатов анализов капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина со следами наркотических веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Результаты экспертизы поступили к нам из медучреждения, в котором [специалисты] нашли следы наркотических веществ. Сейчас по этим результатам мы проводим проверку», – говорится в сообщении.
Ранее журналистам в пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что не располагают информацией о присутствии в организме Емелина запрещенных веществ и о предстоящей ему операции по трансплантации печени. В «Авангарде» назвали эти данные «провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».
Емелин почувствовал ухудшение самочувствия после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и был госпитализирован. В клубе рассказали, что хоккеист транспортирован из Казани в Москву и находится в стабильном состоянии.