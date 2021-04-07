МВД сообщило о следах наркотиков в анализах хоккеиста Емелина

Ранее журналистам в пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что не располагают информацией о присутствии в организме Емелина запрещенных веществ и о предстоящей ему операции по трансплантации печени. В «Авангарде» назвали эти данные «провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».